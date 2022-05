Mourinho: “Giocare in undici contro dieci non sempre è più facile. Zaniolo è infortunato, lo valuteremo per Tirana”

José Mourinho mastica amaro al temine della gara pareggiata col Venezia, caratterizzata da 4 traverse e oltre 60 minuti di superiorità numerica. Questo il commento del portoghese a Sky: “Anche stasera abbiamo dato tutto e questo è un altro modo per dire ‘grazie’ al nostro pubblico, vincere una competizione sarebbe una cosa meritata non solo per noi, ma anche per i tifosi che ci sostengono sempre. La famiglia quando si vince c’è sempre mentre quando le cose non vanno è tutto diverso: abbiamo dato tutto, avremmo meritato di stravincere. Vorrei dare un abbraccio al Venezia e a tutta la sua gente, spero possano tornare in Serie A già nella prossima stagione. Siamo una delle squadre con più occasioni create, con 6-7 gol in più avremmo potuto avere qualche punto in più in classifica. Abbiamo avuto una reazione dopo il gol subito, giocando in undici contro dieci non sempre è più facile: il Venezia ha messo tutti i giocatori davanti alla porta. In questo momento abbiamo qualche difficoltà, siamo al limite della zona-rischio ma dovremo continuare così anche nella prossima partita di campionato per poi concentrarci sulla finale di Tirana. Mkhitaryan, Zaniolo e Afena-Gyan sono infortunati e per questo motivo non erano a disposizione. Zaniolo nella finale di Conference League a Tirana? Prima pensiamo alla prossima sfida di campionato, poi si vedrà”.

FOTO: Twitter Roma