Mourinho, frecciata allo United: “Mi hanno licenziato, ma ora vanno peggio di prima”

José Mourinho mai banale. Lo Special One, ospite negli studi di Sky Sport Uk, è tornato a parlare della sua avventura sulla panchina del Manchester United. E il tecnico portoghese non ha risparmiato qualche frecciata: “Sono stato esonerato e probabilmente lo meritavo perché ero responsabile in quanto manager, ma la triste verità è che ora sono peggio di prima. Questa squadra è peggio di quella della scorsa stagione. Per me è una cosa triste, magari la gente pensa che goda della situazione, ma non è così”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Marca