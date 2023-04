Mourinho: “Fatica delle coppe? Preferisco essere in Europa e avere queste difficoltà che il contrario”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn nel prepartita contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Speriamo bene, lo sappiamo già: non ci sono novità, una squadra che gioca in Europa e soffre un po’ e quando giochiamo contro una squadra che si prepara tutta la settimana l’energia è alta ed è più difficile. Preferisco stare in Europa con queste difficoltà che non starci.”

L’Udinese vinse 4-0 all’andata: “Ogni partita è una partita, quella che hai perso non la puoi vincere e viceversa. C’è un passato, abbiamo perso e quella non la possiamo vincere. Oggi è una partita completamente diversa e abbiamo possibilità di vincere.”

Foto: twitter Roma