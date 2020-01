Mourinho: “Eriksen convocato per domani. E io non parlo di giocatori altrui”

José Mourinho ha parlato anche di Eriksen nella conferenza stampa di vigilia di Tottenham-Norwich City: “La risposta non è buona per voi perché la risposta è che è selezionato per domani. La rosa? Siamo scevri di notizie per due ragioni. La prima è che non compriamo un giocatore ogni giorno. E la seconda è che non amo parlare dei giocatori di altre squadre. Altri sono felici di farlo. Io no“. Eriksen giocherà domani in Premier, ma la notizia non cambia la situazione di mercato con l’Inter. Per l’approdo in nerazzurro manca solo l’accordo sugli ultimi bonus.

Foto: Twitter Tottenham