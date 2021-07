Mourinho: “Entusiasta di questo progetto. Mi aspetto dei regali dalla proprietà”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato la sua prima intervista da tecnico dei giallorossi. Ecco le parole dello Special One al canale ufficiale del club. “Sono entusiasta dal primo giorno, sono sincero. Quando ho incontrato la proprietà con Tiago Pinto ho avuto delle sensazioni molto positive e significa molto per me. Il mio entusiasmo, ovviamente, si basa sulle conversazioni che abbiamo avuto, sulle idee che ci siamo scambiati, ma anche su qualcosa a cui io do molto valore: le sensazioni umane, l’empatia. Sin dal primo giorno, ho avuto voglia che arrivasse il vero primo giorno, cioè quello in cui sarei venuto a Roma. Spero che tutti insieme potremmo ottenere dei risultati il prima possibile”.

Poi sulla preparazione: “Per prima cosa, aspetterò che arrivino dei regali. Spero che la proprietà e Tiago Pinto mi facciano dei regali, perché ne sarei contento. Sarebbe uno stimolo in più per me. E mi darebbe un maggiore potenziale da sviluppare, con il quale iniziare il processo. Ma, indipendentemente da questo, la nostra preparazione si articolerà in diverse fasi. I giocatori arriveranno un po’ alla volta. Voglio che ci sia collaborazione con il settore giovanile. Perché per un allenatore non c’è cosa migliore che portare alcuni giovani in prima squadra. Giocatori che abbiano assorbito la cultura del club. Spero che in futuro possa succedere sempre più spesso. Ma facciamo una cosa alla volta”.

FOTO: Twitter Roma