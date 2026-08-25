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Mourinho: “Endrick è stato corteggiato da tanti club, ma io l’ho voluto tenere”

25/08/2026 | 17:07:37

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José Mourinho, alla vigilia della seconda gara di campionato contro la Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Endrick: “È un giocatore che mi piace molto e che è stato corteggiato da molti club. Lo volevo, quindi non l’ho prestato né venduto. Non sono sicuro che verrà convocato per la prima selezione con Ancelotti, ma Carlo è un amico e mi chiamerà direttamente. Ritorno dall’infortunio? Non posso dirtelo. Ha un problema muscolare che colpisce il tendine”.

Foto: Instagram Real Madrid