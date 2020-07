Mourinho elogia Ancelotti: “Infrangerò le regole del metro di distanza per abbracciarlo”

Il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso della conferenza stampa pre partita in vista del match contro l’Everton.

“Carlo Ancelotti è uno dei top manager del mondo negli ultimi 20 anni. E’ un privilegio per la Premier League riaverlo in panchina. Non ha bisogno di presentazioni. Ho avuto il privilegio di conoscerlo anni fa, è un uomo d’oro. Il metro di distanza? Infrangerò le regole e lo abbraccerò.”

Foto: Twitter ufficiale Tottenham