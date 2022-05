Mourinho eguaglia Trapattoni: nessuno ha fatto meglio in Europa

Come apprendiamo da Opta, grazie al successo ottenuto ieri José Mourinho è diventato il secondo allenatore a capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni. Lo Special One, che ha decisamente confermato il perché di questo iconico soprannome, ha trovato il successo in UEFA Europa Conference League, in Champions League (due volte) e in Coppa UEFA/Europa League (due volte).

Foto: Twitter Roma