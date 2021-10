Mourinho: “E’ stata una sconfitta storica. Non ho mai nascosto che abbiamo una squadra con tanti limiti”

Sempre Josè Mourinho dopo il 6-1 subito in Norvegia: “Questa sconfitta lascia ferite, sono stato onesto con i giocatori. Non ho mai nascosto che è una squadra con tanti limiti: una cosa sono i primi 12-13 giocatori, un’altra sono gli altri. Abbiamo subito una sconfitta storica. Alla società darei la spiegazione normale che ho già dato internamente e che non ho mai detto pubblicamente”.

FOTO: Twitter Roma