Mourinho e la ripresa della Premier League: “Non ho chiesto alcun rinvio”

José Mourinho e la ripresa della Premier League. Il tecnico portoghese del Tottenham è intervenuto così ai microfoni di Sky Sports UK in vista della ripartenza del calcio inglese: “Io freno la ripresa del campionato? Non credo che la mia posizione sia stata riportata in modo corretto dai media. Non ho chiesto di rinviare. Voglio allenarmi e spero che la Premier torni quando ci sarà la massima sicurezza. Ora vedremo cosa succede negli altri campionati. Sono orgoglioso dei miei giocatori e del modo in cui hanno mantenuto la forma fisica. Hanno dimostrato professionalità, passione e dedizione”, le parole di Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham