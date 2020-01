Mourinho e il giallo per aver sbirciato gli appunti avversari: “Io maleducato, ma con un idiota”

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel pomeriggio di Premier League. José Mourinho, tecnico del Tottenham, durante la sfida contro il Southampton si è avvicinato alla panchina dei Saints per dire qualcosa ad un membro dello staff tecnico di Hasenhuttl. Tutto qui? Non proprio, perché osservando le immagini sembra anche che ne abbia approfittato per buttare l’occhio sugli appunti che gli avversari stavano prendendo in panchina in quel momento. Un comportamento che era inizialmente sfuggito all’arbitro Mike Dean, ma non al quarto ufficiale che l’ha segnalato al direttore di gara che ha ammonito Mourinho. Lo stesso Special One, dopo la sfida ha commentato così: “Penso che il giallo sia stato giusto perché sono stato un maleducato. Ma lo sono stato all’indirizzo di un idiota. Per qualche ragione lo sono stato, in linea di principio l’ho preso a brutte parole”.

https://twitter.com/ESPNFC/status/1212418875880546305

Foto: Twitter ESPN