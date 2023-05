Mourinho: “Dybala, Smalling ed El Shaarawy disponibili per giocare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato alla vigilia della gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen, facendo il punto sull’infermeria giallorossa: “El Shaarawy, Dybala e Smalling come stanno? Tutti Disponibili per giocare. Solo Karsdoerp e Llorente non lo sono. La questione è quanto tempo possono giocare, non per l’infortunio. Nel caso di Smalling non gioca nemmeno un minuto da tempo, Paulo non ha mai giocato più di 30 minuti. Sono giocatori per i quali dobbiamo pensare quanti minuti possono giocare. Dobbiamo capire il puzzle della partita”.

Foto: Twitter ufficiale Roma