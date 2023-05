Mourinho: “Dybala ci può aiutare solo per dieci minuti. Wijnaldum, Smalling ed El Shaarawy no”

José Mourinho, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l’Inter: “Abbiamo perso Celik mercoledì con quel rosso, oggi recupero Matic dalla squalifica. Belotti farà uno sforzo per darci una mano importante. Magari, se ci dovessimo trovare in una situazione al limite, Dybala potrà aiutarci ma solo per una decina di minuti. Wijnaldum, Smalling, El Shaarawy saranno in panchina per stare insieme al gruppo, ma non hanno possibilità di giocare oggi”.

Infine, sulle emozioni che prova ad affrontare i nerazzurri: “Lavoro molto sulla mia testa in questo senso, al di là di quello che si può sentire per una squadra. La mia mentalità da professionista mi porta a pensare unicamente alla Roma, indipendentemente dall’avversario che affronto”.

Foto: Twitter Roma