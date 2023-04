Mourinho: “Dura senza Smalling. Dybala? Non è al top, avrà i suoi trenta minuti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato prima della sfida contro l’Atalanta: “Dura senza Smalling perché è un giocatore importantissimo per noi, oltre a essere bravo tatticamente ha una capacità di comunicazione e leadership dietro. Sappiamo i problemi incontrati quando non ha giocato, adesso che lo abbiamo perso per tante partite, non so precisamente per quante, dobbiamo fare con questi quattro, i tre che giocano stasera più Kumbulla. Conoscono le nostre dinamiche di squadra, però ovviamente sono giocatori diversi”.

Poi ha proseguito parlando delle condizioni di Paulo Dybala: “Utilizzabile, se è in panchina è perché non è al top ma non sarà lì solo per fare casino come fanno altre squadre. Per noi è un opzione e i suoi trenta minutini li avrà”

Infine, sulle cento panchine: “L’ho saputo stamattina, è stato velocissimo ed è colpa nostra perché abbiamo giocato tante partite in Europa e lo abbiamo fatto con piacere”.

Foto: Twitter Roma