Mourinho: “Due rigori netti per noi. Forse in Conference League ci sono arbitri scarsi. Ora lui se ne torna tranquillo in Grecia”

Josè Mourinho ha commentato ai microfoni di Sky il 2-2 con il Bodo/Glimt: “Risultato stretto? Penso di sì, non abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Anche in prima fase di costruzione, nel primo tempo, quando arriva palla a Darboe e Veretout era palla persa, davanti fatica fra Abraham e Zaniolo. I due rigori sono nettissimi, la gente può parlare di quel che vuoi. Ma risultato 2-2, due tiri due gol, ma due rigori netti. L’arbitro va tranquillo in Grecia, magari in Conference League sono scarsi”.

FOTO: Twitter Roma