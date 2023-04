Mourinho: “Due punti persi, ma solo la mia Roma poteva arrivare a giocare una partita del genere contro il Milan”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato dopo l’1-1 contro il Milan: “Solo noi possiamo giocare una partita contro il Milan con tutte le difficoltà che avevamo. Non siamo una squadra ricca, ogni giocatore che si perde è un problema grande. Non ne abbiamo perso uno, ma tanti. Arrivare quarti sarebbe un traguardo incredibile, penso che solo noi possiamo farlo. Per questo motivo sono più orgoglioso che triste. I tre punti erano vicini, ma sono più orgoglioso che triste”.

Poi ha proseguito parlando di Abraham e Belotti: “Ci sono allenatori che giocano come vogliono, scelgono un modello e un sistema, scelgono i giocatori. Se non gioca il giocatore A, gioca il giocatore B che è uguale: noi dobbiamo costruire partita dopo partita con quelli che abbiamo a disposizione. Questi ragazzi sono fantastici”. E su Kumbulla: “La squadra femminile – ne approfitto per fare i complimenti alle ragazze e al mister per lo Scudetto – ha un difensore centrale che viene dal Bayern Monaco, lei può giocare con noi”.

Infine, sul quarto posto: “Siamo lì, facciamo tutto quello che possiamo. Un punto guadagnato o due punti persi? Due punti persi”.

