Mourinho, dopo la festa le vacanze: “Arrivederci Roma”. La foto

José Mourinho ha vinto mercoledì il suo ventiseiesimo trofeo in carriera. Dopo una festa sfrenata ieri per le strade della Capitale, il portoghese è partito per le vacanze in Portogallo. Lo stesso tecnico aveva ammesso di aver bisogno di staccare un po’ dopo un’annata lunghissima e poi rivelatasi vincente. Da Instagram Mourinho ha postato una foto in borghese con un eloquente: “Arrivederci Roma”.

FOTO: Instagram Mourinho