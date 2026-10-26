Mourinho dopo il Clásico: “Abbiamo vinto con tranquillità e tutti i meriti”

26/10/2026 | 10:12:27

José Mourinho si gode il successo del Real Madrid contro il Barcellona al Camp Nou. I Blancos hanno conquistato il Clásico imponendosi per 2-1 e portandosi a tre punti di vantaggio in classifica sui blaugrana. Nel post partita, il tecnico portoghese ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando la capacità di mantenere la calma dopo il pareggio avversario e la qualità del gruppo.”È stata una grande partita, di alto livello, una gara che sicuramente tutto il mondo che ama il calcio si è fermato a vedere. Due squadre che hanno giocato per vincere. Nel nostro caso, mi compete più parlare dei miei. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, molto organizzati, concentrati e con grande coraggio per uscire giocando da dietro contro un avversario che pressa molto. Abbiamo avuto buone possibilità per fare lo 0-2 alla fine del primo tempo”.Mourinho ha poi evidenziato la gestione della ripresa, soprattutto dopo il gol dell’1-1 del Barcellona: “All’inizio del secondo tempo abbiamo avuto una situazione di Jude e Kylian, in due contro uno. Ovviamente il Barcellona ha avuto una reazione forte, ma noi siamo rimasti tranquilli e organizzati. Con l’1-1 non abbiamo mai perso la tranquillità. Per me è una grande vittoria dei ragazzi contro un grande avversario”.Il tecnico ha anche espresso un giudizio sull’arbitraggio e sull’episodio che ha coinvolto João Cancelo e Diomande: “Con un arbitro che penso abbia fatto una buona partita e un VAR che era addormentato al minuto 60, con una decisione che sicuramente poteva avere una grande influenza sulla partita: una chiara espulsione di João Cancelo su Diomande. Grande partita, grande vittoria. I ragazzi la meritano”.Mourinho ha poi parlato del peso del risultato in ottica classifica: “Da questa partita potevamo uscire a tre, sei o nove punti. Se esci a nove, dal punto di vista psicologico è pesante. Se usciamo a sei, siamo equilibrati. Uscire a tre punti è diverso. Anche il modo in cui abbiamo vinto è importante, perché puoi vincere con fortuna e difendendo molto. Noi abbiamo vinto con tranquillità e tutti i meriti”.Infine, il portoghese ha invitato la squadra a non abbassare la guardia dopo il successo: “È una grande vittoria, ma quando torneremo al lavoro non lascerò che la gente abbia la testa tra le nuvole. Se vinciamo oggi e perdiamo a El Sardinero, questa vittoria non avrà più la stessa dimensione. Il Real Madrid non gioca per vincere al Camp Nou, gioca per vincere il campionato. Dobbiamo continuare”.

Foto: X ActuFoot