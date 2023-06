Mourinho, dopo 5 vittorie arriva la prima sconfitta in una finale UEFA

Prima sconfitta per José Mourinho in una finale di un torneo UEFA. Il tecnico portoghese nella sua carriera si è distinto per essere uno specialista nelle competizioni europee, non fallendo mai l’appuntamento principale. Iniziando con la vittoria della Coppa UEFA nel 2003 alla guida del Porto, ripetendosi l’anno dopo in Champions League sempre alla guida dei portoghesi. Nel 2010 il successo contro il Bayern Monaco alla guida dell’Inter, seguito dal successo nel 2017 con il Manchester United in Europa League e la Conference League dello scorso anno con la Roma. Fino a oggi, dove la sua Roma è uscita sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia. Questi i precedenti:

2003, Celtic – Porto 2-3 dts (Coppa UEFA)

2004, Monaco – Porto 0-3 (Champions League)

2010, Bayern – Inter 0-2 (Champions League)

2017, Ajax – Manchester United 0-2 (Europa League)

2022, Roma – Feyenoord 1-0 (Conference League)

2023, Siviglia – Roma 5-2 dcr (Europa League)

