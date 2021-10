Mourinho: “Domani sarò costretto a fare delle rotazioni. Zaniolo ci sarà contro il Napoli”

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Bodo Glimt. Ecco le sue parole: “Non abbiamo tanti giocatori, qualcuno ha anche un piccolo problema. Dobbiamo per forza fare un po’ di rotazioni. Ho tante partite fatte in Europa, ma mai in Norvegia. Non sono mai stato a Bodo dove mi dicono che ci sia un grande amore per il calcio e mi auguro che domani vada bene per tutto”. Su Zaniolo: “Si ce la può fare con il Napoli. E’ un ragazzo con un storia clinica da rispettare. Ha sofferto tanto ed è alla sua prima stagione dopo la grande sofferenza. Bisogna rispettare le sue paure e i suoi momenti di incertezza, quando è così è meglio farlo riposare. Dopo un doppio crociato non è il caso che non giochi su questo campo. Lo stesso vale per Karsdorp”.