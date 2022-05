Mourinho: “Dobbiamo finire la stagione nel miglior modo possibile. Futuro? A Roma al 100%”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato a Sky Sports.uk, dove ha analizzato la stagione con il club giallorosso e ha parlato di qualche singolo.

Queste le sue parole: “Mi trovo in un momento tranquillo perché ho ancora due anni di contratto. Il club non mi ha avvicinato per prolungare dunque non mi ha messo nella condizione di dover dare risposte. Per questo è un momento calmo, di equilibrio. Dobbiamo solo finire la stagione nel miglior modo possibile. Sarò qua al 100% la prossima stagione, non sto cercando cambiamenti. Le persone che mi conoscono sanno che non voglio cambiare. Non me ne andrei alla seconda mia stagione, non potrei fare questo al club. La prossima stagione sarò ancora qua”.

Su Mkhitaryan: “Insieme abbiamo vinto tre titoli col Manchester United, purtroppo gli ultimi tre dei Red Devils. Dico purtroppo perché il club mi piace molto e gli auguro il meglio. Con lui quindi tutto è andato bene. Nella seconda stagione invece le cose sono andare in modo diverso. All’inizio la gente diceva che con me non avrebbe avuto nessuna possibilità, ma poi è stato dimostrato il contrario. Eravamo entrambi molto maturi e onesti l’uno con l’altro. Anche con Mino, che riposi in pace, la discussione è sempre andata bene. Quando parlo con i giocatori cerco di essere sempre molto onesto, alla Roma ho visto che avevo bisogno di uno come lui per il mio progetto, capisco la sua importanza per il gruppo e sta disputando una stagione fantastica”.

Foto: Twitter Roma