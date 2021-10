Mourinho: “Dare tre minuti di recupero dimostra un’intenzione. L’episodio del rigore? No comment”

José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta contro la Juventus. Di seguito le sue parole:

“Oggi dico solo grande Roma, è l’unica cosa che posso dire ai ragazzi. Parliamo di una sconfitta, guardiamo la classifica e oggi non abbiamo fatto punti. Grande Roma in tutti gli aspetti, complimenti a tutti i miei calciatori e staff medico recuperando alcuni giocatori che avevano qualche problema. Sarà sempre una sconfitta però se guardo al progetto devo anche guardare alla crescita della squadra e al modo di giocare. La squadra che meritava di vincere ha perso. Dare tre minuti di recupero dimostra un’intenzione. L’episodio del rigore non lo commento, non ho visto e non ho sentito. Voglio isolarmi da questo episodio e concentrarmi su quel che la mia squadra ha fatto. Spero che le parole sentite dallo spogliatoio nella Juventus siano dette pubblicamente: spero che venga detto, ho vinto qui qualche anno fa senza meritare, ho perso oggi quando la mia squadra, con i nostri limiti, meritava”.

Foto: Twitter Roma