Mourinho: “Da 1-1 a 2-0 per la Lazio, era rigore su Zaniolo. E Leiva andava espulso. L’arbitro ha sbagliato tanto”

Mastica amaro José Mourinho al termine del derby perso contro la Lazio.

Il tecnico della Roma esordisce, a Dazn, attaccando l’arbitro, in particolare su un episodio che ha portato la Roma dal possibile pareggio alla sconfitta: “Da 1-1 a 2-0 per la Lazio, era rigore su Zaniolo. E Leiva andava espulso. L’arbitro ha sbagliato tanto. Dispiace perchè poi la gara è stata segnata, nonostante noi avessimo provato di tutto per riaprirla”.

Foto: Twitter Roma