TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Mourinho: “Contro l’Inter sarà una partita come tutte le altre. Abbraccerò Chivu prima e dopo la partita”

07/09/2026 | 12:41:39

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

José Mourinho in conferenza stampa presenta la sfida contro l’Inter.

“Sarà una partita come tutte le altre. Io nel Real ho fatto due periodi diversi, ho vinto e ho perso. Nel 2010 non si arrivava in semifinale da tantissimi anni, negli ultimi dieci anni ne ha vinte sei. Ho voglia di rivincere la Champions, ovviamente sì”.

Su Alexander-Arnold a centrocampo: “Non te lo dirò. Mi scusi. I tre (Bernardo, Camavinga e Güler) non saranno lì. L’algoritmo ha deciso. La domanda è ovvia, me lo aspettavo. Ma eccoci qui. Abbiamo cinque opzioni e possiamo schierarle tutte, ma alla fine non dirò nulla”.

Sulla malizia: “È una questione culturale. Forse viene percepito in modo negativo, ma non è una critica. Domani lo capirai facilmente”.

Sulla sfida di domani: “Ho perso una semifinale ai rigori, ma non ci penso. Penso di essere l’allenatore del Real Madrid e che domani giochiamo una partita di Champions League che non è ultra-importante. Anche l’Inter cerca i suoi punti”.

Su Chivu: “Ho un bellissimo rapporto, ovviamente. Sarò felice di abbracciarlo sia prima che dopo la partita”.

Sulle passate stagioni: “Il Real ha avuto una stagione complicata. Quando succede questo, devi sistemare le cose”.

Foto: Instagram Roma

 