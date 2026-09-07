Mourinho: “Contro l’Inter sarà una partita come tutte le altre. Abbraccerò Chivu prima e dopo la partita”

07/09/2026 | 12:41:39

José Mourinho in conferenza stampa presenta la sfida contro l’Inter.

“Sarà una partita come tutte le altre. Io nel Real ho fatto due periodi diversi, ho vinto e ho perso. Nel 2010 non si arrivava in semifinale da tantissimi anni, negli ultimi dieci anni ne ha vinte sei. Ho voglia di rivincere la Champions, ovviamente sì”.

Su Alexander-Arnold a centrocampo: “Non te lo dirò. Mi scusi. I tre (Bernardo, Camavinga e Güler) non saranno lì. L’algoritmo ha deciso. La domanda è ovvia, me lo aspettavo. Ma eccoci qui. Abbiamo cinque opzioni e possiamo schierarle tutte, ma alla fine non dirò nulla”.

Sulla malizia: “È una questione culturale. Forse viene percepito in modo negativo, ma non è una critica. Domani lo capirai facilmente”.

Sulla sfida di domani: “Ho perso una semifinale ai rigori, ma non ci penso. Penso di essere l’allenatore del Real Madrid e che domani giochiamo una partita di Champions League che non è ultra-importante. Anche l’Inter cerca i suoi punti”.

Su Chivu: “Ho un bellissimo rapporto, ovviamente. Sarò felice di abbracciarlo sia prima che dopo la partita”.

Sulle passate stagioni: “Il Real ha avuto una stagione complicata. Quando succede questo, devi sistemare le cose”.

Foto: Instagram Roma