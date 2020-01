Mourinho: “Conosco il futuro di Eriksen, ma non tocca a me parlarne”

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla situazione di Christian Eriksen: “Domani Christian gioca, poi ci sarà un’altra partita sabato e forse giocherà anche quella. Siamo ai nostri limiti, ma ci sta aiutando. Sono d’accordo che non abbia giocato nella miglior maniera col Liverpool. Se mi chiedete se questo è il miglior Eriksen, devo essere onesto e dire di no. Non sono però un idiota, so che un giocatore in una situazione come questa non rende ai massimi livelli. Il suo futuro? Conosco il suo futuro, ma non lo dirò e comunque non tocca a me parlarne”.

Foto: Tottenham Twitter