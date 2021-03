Mourinho: “Con un 3-0 mi sarei sentito meglio. Kane? Vede spazi che gli altri non vedono”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo di stasera contro la Dinamo Zagabria: “Il risultato sarebbe potuto essere anche più ampio, direi che con un terzo gol mi sarei sentito meglio, sarebbe stato un risultato più reale. La qualificazione è ancora aperta e dovremo andare in Croazia a giocare una gara seria, perché con il 2-0 non siamo ancora nei quarti.

Il rigore? Mi è piaciuto che l’arbitro non abbia dato molti gialli ma il rigore c’era, anche se l’arbitro non lo ha ritenuto.

Kane? E’ un maestro. Molti attaccanti segnano, cosa che fa anche lui, ma Harry capisce anche tutto ciò che gli chiedo. Allo stesso modo capisce i momenti della partita, vedi spazi che altri giocatori non vedono”.