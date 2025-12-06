Mourinho: “Con il Napoli sarà dura, conosco bene Conte. Sa preparare le sue squadre”

06/12/2025 | 11:04:29

Mourinho ha parlato ai canali ufficiali del Benfica presentando anche il match contro il Napoli: “Anche il Napoli è una squadra difficile, con un allenatore che conosco bene e che prepara molto bene le sue squadre. Sarà dura per noi. Se avrà un impatto il pareggio nel derby, sarà quello della positività. Di derby forse ne ho giocati 100 o 200. In Inghilterra era un derby tutte le settimane. All’Inter ne ho fatti parecchi, a Madrid lo stesso. È stata una buona partita”.

sito benfica