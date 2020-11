Mourinho: “Complimenti al WBA, hanno dato tutto e ci hanno messo in difficoltà”

Quarta vittoria consecutiva in trasferta per il Tottenham di Mourinho sul campo del WBA, uno 0-1 ottenuto nel finale grazie al solito Harry Kane. L’ha commentata così nel post gara il tecnico portoghese:

“Per iniziare vorrei fare i complimenti al WBA per la loro prestazione odierna, non ci hanno permesso di esprimerci come volevamo, difendendo benissimo. Nel finale sono calati e per creargli problemi dietro ho inserito Vinicius.

Mi spiace per loro perchè avevano dato veramente tutto e meritavano un punto”.