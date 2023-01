Mourinho: “Complimenti al Napoli per lo scudetto. E’ meritato. Ecco la formazione di domani…”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla viglilia della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Il Napoli della prima partita, spero di non essere mal interpretato ma complimenti a loro per lo scudetto: l’ha vinto, è loro, meritatamente. Per la poca consistenza dell’Inter, del Milan, non si sente neanche che ci sia un avversario che possa fare 6/7/8 vittorie di fila. Lo scudetto è loro, andiamo li per cercare di vincere la partita, complimenti ai giocatori, a Luciano, hanno vinto molto meritatamente.”

Sul futuro: “E’ una domanda che mi deve fare la società, prima ero più capace di discutere con la stampa di cose che sono interne. La maturità aiuta a essere equilibrato, più uomo di società e meno egocentrico. La domanda me la deve fare la società quando pensano loro, a te non posso rispondere.”

Sul mercato: “Innanzitutto ringrazio tanta gente che mi ha fatto gli auguri, tanta gente che neanche conosco mi ha fatto arrivare anche dei regali. Voglio ringraziarvi tutti. Il regalo è la squadra che gioca domani: Rui, Zalewski, Spinazzola, Mancini, Smalling, Ibanez, Cristante, Matic, Pellegrini, Dybala e Abraham. Abbiamo un giocatore in meno, che è Shomurodov, ma è un ragazzo fantastico. Bisogna giocare sempre, ha giocato poco e se finisce bene questa situazione in prestito, è qualcosa che lui merita. Se abbiamo uno in meno e non abbiamo nessuno che arriva, è ovvio che siamo in meno. Ma è così, non ho niente in più da dire. Se mi aspettavo qualcosa dal mercato? No. Perchè la situazione del Financial Fair Play è chiara, la gente ha la prospettiva più aperta delle limitazioni della Roma e per la Roma questa uscita di Eldor significa un piccolo prestito oneroso con risparmio del suo stipendio ma non ha nessun impatto nel mercato che possiamo o non possiamo fare. Mi aspetto più difficoltà perchè la struttura competitiva cambia: domenica campionato, mercoledì quarti di Coppa Italia, sabato campionato, dopo l’Europa. Il gruppo però è fantastico, andiamo tutti insieme fino alla fine, più i tifosi che sempre sono dietro questi ragazzi.”

Su Karsdorp: “Karsdorp sta fuori fino a quando lui vuole stare fuori. Adesso è infortunato, ma di solito si sta allenando sempre normale con noi. Dipende da lui.”

Su Wijnaldum: “Il tempo aiuta, fa alcune cose con la squadra ma ogni 15 giorni fa delle visite per capire la situazione. Il tempo passa e lui si avvicina. Impossibile dire quando, non lo so. Tutto va in una direzione positiva, lavora bene e sempre di più.”

Foto: twitter Roma