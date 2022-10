Mourinho: “Come sta Dybala? Io dico male per non dire molto male. Difficile rientri prima del 2023”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico giallorosso José Mourinho, ha parlato anche delle condizioni di Paulo Dybala, uscito dopo aver segnato il rigore decisivo di Roma–Lecce: “Io dico male, per non dire molto, molto male. Purtroppo è più molto male che male…Non sono un dottore e non ho parlato con uno di loro, ma per come ho parlato Paulo… Difficile”

foto: twitter Roma