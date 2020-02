Mourinho: “Combattiamo con pistole senza proiettili, ma al ritorno possiamo ribaltarla”

Queste le parole di José Mourinho, allenatore del Tottenham, ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno contro il Lipsia: “Cerchiamo di essere onesti e dire che i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano. Lamela per esempio non ha fatto nessun allenamento prima di giocare. Ha recuperato in campo dopo l’infortunio. Questa è la nostra squadra, potete vederla. E’ un gruppo fantastico ma dall’altro lato vedete i problemi che abbiamo in questo momento. Questa è la nostra situazione, combattiamo con le pistole senza proiettili. Potete dirmi che siamo stati fortunati, non è fortuna è aver un gran portiere. Abbiamo avuto delle occasioni, ringrazio i tifosi per il supporto. Quello di cui sono preoccupato non è il risultato, si può ribaltare in Germania anche se i nostri giocatori per le prossime partite sono davvero pochi. Lucas Moura e Bergwijn erano stanchissimi a fine partite, sono orgoglioso di loro”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham