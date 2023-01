Mourinho: “Ci manca qualità, ma la troveremo nei bambini. Non mi aspetto niente dal mercato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Jose Mourinho, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro la Fiorentina: “Perché ho paura dei cartellini rossi. A volte vado lì, emozionato, e scappa una parola più dura. Non sono un santo, non mi piace stare fuori. È stata una partita difficile, loro sono un’ottima squadra. Anche l’anno scorso rimasero in dieci qui e fu difficile, sanno gestire la palla grazie al loro bravo allenatore. Noi abbiamo difeso bene e siamo stati in controllo, senza situazioni difficili da gestire. Mi piacerebbe avere un po’ più di qualità con la palla. Dal punto di vista dell’organizzazione tattica ed emotivo, posso dire solo benissimo dei miei giocatori. Ma ci vuole più fiducia e qualità col pallone”.

Poi ha proseguito parlando del mercato e del direttore Pinto allora:“No, non mi aspetto arrivi nessuno. Il direttore è stato onesto e diretto, in un’intervista che di solito a un allenatore non piace sentire. Ogni allenatore vorrebbe sentire che ci sono tanti soldi a disposizione e che possiamo fare una squadra incredibile. Quello è il sogno, io ho già vissuto situazioni così, con club senza limiti. Questo profilo però non è il nostro. Noi lavoriamo e diamo tutto con le qualità che abbiamo. Se non prendiamo gol poi abbiamo buone possibilità di vincere, siamo una squadra che non segna tanto. Non vorrei parlare troppo di questo ma dire semplicemente che i problemi personali con Pinto sono bugie totali. Tra noi esiste onestà”.

