Mourinho: “Ci manca lucidità, ma l’identità per fare risultato è intoccabile”. E su Dybala…

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio: “Non era facile giocare contro una squadra tutta bassa e che ha gestito bene i ritmi. Loro hanno difeso bene il gol di vantaggio e a noi ci è mancata lucidità oltre che qualità che in avanti può fare la differenza. Mancano i gol? Non solo i gol, ma anche il gioco di squadra e vincere un duello individuale. Quando giochi molto diretto, devi vincere i duelli individuali e non ci siamo riusciti. “La Roma perde e secondo me immeritatamente. L’Atalanta ha fatto un tiro in porta e ha vinto 1-0, il Napoli ha avuto difficoltà come mai gli era capitato e ha vinto con un gran gol di Osimhen e la Lazio ha vinto con un mezzo gol. Ci manca lucidità, ma l’identità per fare risultato è intoccabile”. Poi ha proseguito il suo intervento parlando di Lorenzo Pellegrini e di Paulo Dybala: “Quando mancano certi giocatori, andiamo in difficoltà. Pellegrini ha sempre giocato in Europa League nel momento in cui dovevamo fare punti per forza, è normale poi un infortunio. Dybala? Ovviamente vuole andare al Mondiale, difficile dire di no. Se c’è una buona evoluzione del suo infortunio, speriamo di riaverlo domenica col Torino”.

Foto: Twitter Roma