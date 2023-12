Mourinho: “Chiedo scusa pubblicamente a Renato Sanches. È dura per lui, ma soprattutto per me”

José Mourinho ha voluto commentare a DAZN l’esclusione di Renato Sanches per scelta tecnica, dopo appena 18 minuti dall’ingresso del suo centrocampista. Così l’allenatore portoghese: “Voglio chiedete scusa pubblicamente a Renato Sanches. E’ dura per un calciatore, ma è più dura per un allenatore”.

Foto: Instagram Roma