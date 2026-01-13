Mourinho chiede rinforzi al Benfica: “Serve un esterno difensivo. Amo questi ragazzi, ma non riesco a mentire”

13/01/2026 | 18:39:49

Il tecnico del Benfica José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Porto, parlando anche di possibili rinforzi: “Forse serve qualcuno con maggiore responsabilità difensiva. Ma forse serve anche qualcuno che faccia pensare l’avversario: ‘attenzione, questo può farmi male’. “Amo questi ragazzi, ma non riesco a mentire. Non so dire che abbiamo giocato bene quando abbiamo giocato male. Sono arrivato dove sono essendo Mourinho e lo sarò fino alla fine”.

foto sito benfica