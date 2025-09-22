Mourinho: “C’è voglia di far bene. Avrei guadagnato di più stando a casa che al Benfica”

22/09/2025 | 21:05:18

José Mourinho, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova esperienza: “Se fossi rimasto a casa fino alla fine della stagione, avrei guadagnato di più che lavorando al Benfica. Avrei potuto fare un po’ di turismo e visite con la mia famiglia, andare in Algarve. Non si può nemmeno dire che sono qui gratis, sono qui con un sentimento negativo, perché mi piace molto lavorare. Mi mancava giocare per il titolo, quello che deve fare il Benfica. È una grande opportunità per me come allenatore e come persona”.

Insomma, Mourinho vuole mettersi “alla prova”, correndo rischi: “Voglio essere aperto alla vittoria e alla sconfitta: queste sono cose che mi danno la carica, che mi portano fuori dalla mia zona di comfort”.

Foto: sito Benfica