Mourinho, c’è il pressing del Portogallo. Previsto un incontro

Dopo la delusione dell’eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali 2022 e l’addio di Fernando Santos la Federazione lusitana, vuole ripartire. E il Portogallo continua a sognare José Mourinho per la panchina della Nazionale.Secondo A Bolaè in programma un incontro tra il presidente federale, Fernando Gomes, e il tecnico della Roma, che resterà in patria per le festività natalizie anche dopo la fine del ritiro giallorosso di Albufeira, prevista per oggi. Mou dovrebbe far ritorno nella capitale il 26 dicembre, prima di quella data incontrerà dunque i vertici federali per valutare insieme le possibilità di un suo impiego come commissario tecnico.