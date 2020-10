Mourinho: “Avrei voluto cambiare 11 giocatori”

Il Tottenham ha perso a sorpresa con l’Anversa nella seconda giornata di Europa League. Un ko deludente per 1-0 che il tecnico degli Spurs, Josè Mourinho, ha così analizzato: “Avrei voluto cambiare 11 giocatori, non ne ho cambiati cinque a fine primo tempo perché avevo paura di altri 45 minuti senza cambi. La colpa è solo mia, perché faccio la formazione e scelgo i giocatori. A fine primo tempo ho provato a migliorare la situazione ma non è stato sufficiente. La dinamica del primo tempo e la mentalità è stata questa. Difficile da cambiare. Abbiamo provato almeno a pareggiarla ma non ci siamo riusciti. Bisogna migliorare su tanti punti di vista e l’atteggiamento iniziale non ha giovato”.

Foto: Twitter Tottenham