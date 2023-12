Mourinho: “Avevo la sensazione che avremmo vinto già dopo 5-10 minuti. Champions? Con la rosa al completo possiamo provarci”

Sull’aggressività: “Noi oggi abbiamo interpretato la gara per fare pressione alta su loro. Per fare questo, c’è bisogno di tutti e tre. Bove sa pressare ma anche abbassarsi, ha una gran condizione. Abbiamo deciso di giocare con Lukaku e Belotti per un duello più diretto con i difensori del Napoli, poi con i subentrati è entrata più creatività. Anche i difensori mi sono piaciuti. Ho trovato gente più preparata, dopo una settimana in cui sono stato duro con loro. Mancini è un campione, perché non si è allenato tutta la settimana e ha giocato per la squadra”.