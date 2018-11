Mourinho attacca quattro giocatori dello United: “Sono bambini viziati!”. Poi svela i nomi

Luke Shaw, Anthony Martial, Marcus Rashford e Jesse Lingard nel mirino di José Mourinho. Come riporta il Mirror, intervistato da Univision, l’allenatore del Manchester United ha parlato del momento della squadra e dei problemi che derivano dall’avere una rosa composta da tanti giovani: “Mancano di maturità, e lasciami essere chiaro quando dico maturità, intendo maturità a livello personale. Prima avevamo più uomini, eravamo più maturi, eravamo più preparati per la vita, eravamo meno protetti. Adesso sono bambini viziati! I ragazzi di oggi hanno una vita diversa, un ambiente più semplice e sto parlando delle persone che vivono attorno ai giocatori. Queste persone danno loro troppo affetto e troppe scuse. Le persone maturano molto più lentamente ora. Luke Shaw ha un grande potenziale, ma non sa come comportarsi. Grande potenziale, sì, al momento solo grande potenziale. Poi stiamo parlando di Luke Shaw, Martial, Lingard, Rashford. Tutti giovani, grande potenziale, ma alla fine della giornata il tutto si traduce in una parola che non posso dire, ma la usiamo molto qui… Diciamo che mancano di carattere, personalità”.

Foto: Bleacher Report