Mourinho attacca il City: “Circondano sempre l’arbitro per cercare di influenzarlo”

Josè Mourinho, ex tecnico del Manchester United, ha parlato così ai microfoni di DAZN analizzando la sfida tra Chelsea e City: “Il City è una squadra esperta. Che sa tutto. E quando dico che sa tutto, intendo che sa sfruttare tutte le piccole cose di una partita. Quelle che solo le squadre che hanno calciatori esperti, con tantissimi chilometri sulle gambe sanno controllare. E il City in situazioni in cui c’è da chiedere un cartellino qui o un cartellino lì va sempre attorno all’arbitro con tre o quattro giocatori, per cercare di influenzare la decisione del direttore di gara. Hazard? Non so dire quale sia l’ambizione di Eden, se giocare al Chelsea tutta la vita o passare a un club come il Real Madrid. Non parlo abbastanza con lui. Ma parliamo di talento. Il talento per giocare con il Real ce l’ha. La personalità per indossare una maglia pesante davanti a un pubblico esigente come quello del Bernabeu? Sì, ha anche quella”.

Foto: Twitter Manchester United