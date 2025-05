Mourinho attacca gli arbitri in Turchia: “La forza del sistema è potente, i calciatori la sentono”

06/05/2025 | 00:22:20

Josè Mourinho, allenatore del Fenerbahce, attacca il sistema arbitrale in Turchia, senza usare mezzi giri di parole: “Non parlo di loro. Parlo del campionato e l’ho fatto per tutta la stagione. Non cambio una sola parola di quello che ho detto durante la stagione. Uno dei problemi del Fenerbahce è proprio la difficoltà di affrontare mentalmente la forza del sistema. È qualcosa di più forte della qualità… è qualcosa di veramente potente. I giocatori lo percepiscono e sanno che è completamente impossibile raggiungere ciò che vogliono raggiungere”.

Foto: sito Fenerbahce