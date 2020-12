Mourinho attacca Dele Alli: “Deve dare il massimo, non creare problemi alla squadra”

Dele Alli e Jose Mourinho, un rapporto teso che presto dovrebbe interrompersi. La difficile convivenza dei due nel Tottenham sta vedendo il giocatore ormai ai margini e quando gioca, lo fa svogliato, prendendosi anche le prediche dello Special One.

E’ capitato ieri sera nel post-partita con lo Stoke, con Mourinho che non le ha certo mandate a dire al suo calciatore, nonostante il successo raccolto: “Per me un giocatore che gioca in quella posizione è un giocatore che deve legare i reparti e fare gioco, non creare problemi alla propria squadra. Se non ha voglia di giocare che lo dica e non entrerà più”.

Foto: Twitter Tottenham