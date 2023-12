Mourinho: “Arriviamo bene, ma senza Dybala e Lukaku. Da noi i bambini non vengono solo a fare panchina”

Le parole di José Mourinho, allenatore della Roma, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Bologna. “Arrivo senza i due giocatori importanti davanti, arriviamo bene con una buona mentalità. Abbiamo perso due giocatori super importanti per noi ma dobbiamo andare avanti e fidarci delle gente che gioca, la gente che gioca oggi ha una grande opportunità e lavorano molto bene durante la settimana”.

Sui possibili cambi che potrebbero dare una svolta: “I bambini sono sempre un punto interrogativo, se sono con noi perché ci fidiamo di loro e hanno velocità, creatività come Cherubin e Costa. Sono bambini che sono qui per aiutare, mi piace che vinca la Primavera e oggi hanno vinto anche senza questi qui e sono felice. Da noi non vengono solo per fare panchina”.

Infine, sul Bologna:”Hanno giocatori bravi, un allenatore bravo e poi un mercato fatto bene. E’ una partita difficile per noi ed è una partita difficile per loro”.

