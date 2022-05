Mourinho annuncia: “Mkhitaryan domani ci sarà”

In occasione della vigilia della finale di Conference League, è intervenuto in conferenza stampa Jose Mourinho che ha annunciato la presenza di Mkhitaryan tra i giocatori a disposizione: “Mkhitaryan oggi al primo allenamento in una sessione molto piccola e senza significato per il lavoro in vista per domani dato che era aperta. Non era fake ma basica. Per lui però importante per avere le sensazioni. Mi fido della sua esperienza, sa interpretare bene le sue sensazioni e mi ha detto che è a disposizione per giocare.” Riguardo il percorso fatto fin ora dalla squadra, il tecnico portoghese replica: “Si è vero. Siamo arrivati alla fine del percorso di questa stagione con due finali da giocare in 4 giorni. La prima ci dava quello che meritavamo (l’Europa League) che era il nostro obiettivo stagionale Siamo riusciti a vincere quella sfida lì, per me quella era una finale dove non si poteva scrivere la storia ma finire la stagione e raggiungere il nostro obiettivo. Per la Roma finire in qualificazione in Europa League è una cosa normale Questa finale è una storia che si è già scritta per arrivarci dopo tanti anni. Quando tu arrivi in finale vuoi fare tutto il possibile per scrivere la storia.”

Foto: Twitter Roma