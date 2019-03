Mourinho annuncia: “Ho rifiutato quattro offerte. A giugno voglio tornare…”

Dagli studi di BeIN Sports France arrivano altre dichiarazioni di José Mourinho. Queste le parole dello Special One sul suo futuro: “Mi sto preparando per tornare ad allenare. La posizione di un tecnico è speciale, a me piace il lavoro quotidiano. Quest’estate voglio tornare, a partire da giugno, per l’inizio della stagione. So esattamente cosa non voglio, ecco perché ho già rifiutato tre o quattro offerte. E so anche cosa voglio, non il nome del club, ma lo stile di lavoro, il carico di lavoro. So quello che voglio ed è quello che spero di ottenere”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United