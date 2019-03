Mourinho: “In questa stagione sono l’unico ad aver vinto sul campo della Juve…”

José Mourinho torna a parlare dalla Juve. Lo Special One, intervenuto ai microfoni di RT, ha commentato così la qualificazione del club bianconero ai quarti di Champions League: “Non sono per nulla scontento, perché alla fine sono l’unico che ha vinto a Torino in tutta la stagione”. Il chiaro riferimento è alla partita dello scorso 7 novembre, quanto Mourinho espugnò l’Allianz Stadium per 2-1 con il Manchester United.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United