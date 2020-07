Mourinho: “Ancelotti? Infrangerò le regole pur di abbracciarlo”

Nella conferenza pre partita di Tottenham-Everton, José Mourinho ha speso parole al miele per Carlo Ancelotti, ora allenatore dell’Everton dopo l’avventura in quel di Napoli. Il tecnico portoghese, alla vigilia del match, ha dichiarato di essere pronto a infrangere le regole pur di abbracciare il suo collega: “Ancelotti? E’ uno dei top manager del mondo negli ultimi due decenni e penso sia un privilegio per la Premier League riaverlo sulla panchina di un club. Qualche ufficio in una delle sue case è pieno di coppe, quindi non ha bisogno di nessuno che lo presenti. Ho avuto il privilegio di conoscerlo anni fa, è un ragazzo d’oro. Il metro di distanza? Infrangerò le regole e lo abbraccerò perché Carlo mi piace moltissimo”.

Foto: twitter Tottenham