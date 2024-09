Mourinho, altro show contro l’arbitro: portatile davanti alla telecamera per contestare la decisione

Altro show di José Mourinho. Per contestare una decisione arbitrale, lo Special One ha posizionato il suo laptop con le immagini dell’azione incriminata di fronte alla telecamera. L’episodio è avvenuto al 78′ di Antalyaspor-Fenerbahce, quando Mourinho è stato ammonito dall’arbitro, sul risultato di 0-1. La partita è terminata con la vittoria del Fenerbahce per 2-0.

foto: Twitter Fenerbahce