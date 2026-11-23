Mourinho alla vigilia del PSV: “È una squadra con un’identità precisa, sarà una partita complicata”

23/11/2026 | 13:42:28

José Mourinho ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League tra Real Madrid e PSV, soffermandosi sulle caratteristiche degli avversari e sulle condizioni della propria squadra. Il tecnico portoghese ha riconosciuto il valore della formazione olandese: “È una buona squadra, vale più dei punti che ha conquistato e viene qui per giocarsela. Ha ottimi calciatori e un allenatore con esperienza. Ci sono giocatori come Kostic e Perisic, che conoscono bene le competizioni europee. Non sarà facile”. Mourinho ha poi evidenziato l’identità tattica del PSV: “Hanno un’identità precisa, sia in fase difensiva sia quando hanno il pallone. Non sorprende, considerando che hanno un allenatore che lavora da diversi anni nel club. Hanno giocatori esperti e giovani di qualità. Sarà una partita complicata per tutti”. Tra gli argomenti affrontati anche la gestione delle energie e il calendario fitto: “Tre giorni tra una partita e l’altra vanno bene, due sono duri. Dobbiamo adattarci a una situazione nuova e difficile. Se potessi scegliere, preferirei giocare soltanto ogni tre giorni”. Il tecnico ha inoltre parlato delle difficoltà incontrate nell’ultima gara, sottolineando il valore della vittoria arrivata nel finale e lo spirito mostrato dalla squadra. Spazio anche a Vinicius, atteso tra i titolari: “Credo che tornerà al suo massimo potenziale. È giovane e ha ancora tanto da dare. Ha già raggiunto un livello altissimo, ha vinto tutto, ma può ritrovare la sua versione migliore. Non ha pressioni da parte mia: deve aiutare la squadra in fase offensiva e difensiva. Se dà tutto, non deve necessariamente essere l’uomo della partita”. Mourinho ha infine commentato il momento di Jude Bellingham, sottolineandone la mentalità: “È un vincente, un leader in campo. Ha una mentalità straordinaria e lo fa capire. Con Jude giochiamo sempre meglio”.

foto: x Real Madrid